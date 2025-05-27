Родителей хотят наказывать сильнее – в РФ для них предлагают в 4 раза увеличить штрафы Евгения КомароваНаказание для родителей за неисполнение обязанностей может ужесточиться – власти РФ хотят увеличить штрафы в 4 раза.
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