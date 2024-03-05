Врач Тананакина ответила, чем заменить вызывающие лишний вес продукты

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина: сладкие продукты и жареная еда вызывают лишний вес – что следует употреблять вместо них? Врач Тананакина предупредила в интервью РИАМО, что некоторые продукты питания, присутствующие в повседневном рационе, особенно быстро вызывают появление лишнего веса.