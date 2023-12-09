Глава НОК Украины: проследим за соблюдением россиянами «нейтральности» на Играх

Руководитель национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что российских и белорусских спортсменов допустили к Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом и при соблюдении ряда условий.
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