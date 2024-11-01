США заявили о доказательствах присутствия 8000 военных КНДР в Курской области

Вашингтон располагает информацией, указывающей на то, что "прямо сейчас" в Курской области находятся 8 тысяч северокорейских военнослужащих, пишет Reuters со ссылкой на заявление заместителя постоянного представителя США при ООН Роберта Вуда в Совбезе организации.
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