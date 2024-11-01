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США заявили о доказательствах присутствия 8000 военных КНДР в Курской области

США заявили о доказательствах присутствия 8000 военных КНДР в Курской области

Вашингтон располагает информацией, указывающей на то, что "прямо сейчас" в Курской области находятся 8 тысяч северокорейских военнослужащих, пишет Reuters со ссылкой на заявление заместителя постоянного представителя США при ООН Роберта Вуда в Совбезе организации.

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Комментарии
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С
Старый
Что-то плохо у них со зрением, а китайцы, индусы, вьетнамцы, их они там не видят? А у вьетнамцев есть повод американцам долг отдать
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14 час.

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