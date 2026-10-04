Как не встать на трассе в топливный дефицит: Планируем автопутешествие по России

Вторая волна топливного дефицита в 2026-м жёстче первой — лимиты на АЗС, режим "чёт-нечёт", запрет отпуска в канистры, а ценники в отдельных регионах перевалили за сотню.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- М Госдума отклонила...
- "Страшно, как фил...
- E Очки-убийцы для в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым