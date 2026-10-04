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Царьград

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Как не встать на трассе в топливный дефицит: Планируем автопутешествие по России

Как не встать на трассе в топливный дефицит: Планируем автопутешествие по России

Вторая волна топливного дефицита в 2026-м жёстче первой — лимиты на АЗС, режим "чёт-нечёт", запрет отпуска в канистры, а ценники в отдельных регионах перевалили за сотню.

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