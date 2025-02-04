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Приколисты

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Купание котэ, как вид боевого искусства!

Купание котэ, как вид боевого искусства!

⁣Ходит мнение, что мыть кошек необязательно. Говорят, что кошки сами себя вылизывают. Знающие люди говорят также, что их слюна содержит специальные вещества (энзимы), которые действуют наподобие рекламируемых по телевизору моющих средств - уничтожают не только грязь, но и бактерии, причем в самых труднодоступных местах… Я и сам верил в это всю свою жизнь, игнорируя очевидный факт, что мой кот гуляет сам по себе не только по помойкам, но и по дымоходам и гаражам, собирая своим мехом копоть и солидол, которые он не может или не хочет слизать.

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