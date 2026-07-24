DGAP* (ФРГ): Нужно изощренно атаковать Россию — даже если она ни при чем

«[Русские] должны знать, что каждая их гибридная атака [на Германию] может повлечь за собой огромные потери для них самих», — пишут директор Немецкого общества внешней политики* (DGAP, нежелателен в РФ) Томас Кляйне-Брокхофф и отставной генерал-лейтенант Бундесвера Юрген-Иоахим фон Сандрарт.