В Кургане судебные приставы защитили прохожих от агрессора с бутылкой в руках

В минувший день, 18 марта, судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Курганской области, Виталий Королёв и Дмитрий Повельчак, проявили исключительную бдительность и оперативность, предотвратив серьезные последствия агрессивных действий мужчины.
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