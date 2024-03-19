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В Кургане судебные приставы защитили прохожих от агрессора с бутылкой в руках

В Кургане судебные приставы защитили прохожих от агрессора с бутылкой в руках

В минувший день, 18 марта, судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Курганской области, Виталий Королёв и Дмитрий Повельчак, проявили исключительную бдительность и оперативность, предотвратив серьезные последствия агрессивных действий мужчины.

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