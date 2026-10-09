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Царьград

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Эксперт призвал не паниковать из-за недельного скачка инфляции

Эксперт призвал не паниковать из-за недельного скачка инфляции

Эксперт призывает не паниковать из-за инфляции в России, которая за неделю с 29 сентября по 5 октября достигла 0,96%.

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