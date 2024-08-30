Сотрудниками полиции установлен дистанционный мошенник из Хакасии, похитивший у жительницы Тувы крупную сумму денежных средств

Следственным Управлением УМВД России по г. Кызылу завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Республики Хакасия, совершившего хищение крупной суммы денежных средств у кызылчанки дистанционным способом.
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