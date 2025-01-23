Выяснилось, какой алкоголь китайцы никогда не берут в русских магазинах

Как удалось узнать обозревателю aif.ru при посещении магазина русской еды Russian Products Fair в городе Шеньчжэнь (юг КНР), большинство китайцев в отделе алкоголя традиционно покупают водку из РФ различных сортов и российские игристые вина.
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