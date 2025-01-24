Нетаньяху вступился за Илона Маска после скандала с неонацистским приветствием

У американского миллиардера обнаружился весьма неожиданный адвокат.Глава Израиля Биньямин Нетаньяху неожиданно поддержал американского миллиардера, а теперь и члена новой администрации США Илона Маска, чей жест на инагурации Дональда Трампа наделал немало шума в обществе, соцсетях и СМИ.