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Подписана дорожная карта по сотрудничеству Тульской области и ДНР

Подписана дорожная карта по сотрудничеству Тульской области и ДНР

20 февраля в Донецке согласно поручению Губернатора Тульской области Алексея Дюмина делегация нашего региона во главе с первым замгубернатора – председателем Правительства Тульской области Вячеславом Федорищевым встретилась с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко, сообщили в пресс-службе правительства Тульской области Вячеславом Федорищевым и Виталием Хоценко был утвержден план на 2023 и 2024 годы по реализации меморандума, подписанный Алексеем Дюминым и главой ДНР Денисом Пушилиным на ПМЭФ-2022.

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