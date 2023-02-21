Подписана дорожная карта по сотрудничеству Тульской области и ДНР

20 февраля в Донецке согласно поручению Губернатора Тульской области Алексея Дюмина делегация нашего региона во главе с первым замгубернатора – председателем Правительства Тульской области Вячеславом Федорищевым встретилась с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко, сообщили в пресс-службе правительства Тульской области Вячеславом Федорищевым и Виталием Хоценко был утвержден план на 2023 и 2024 годы по реализации меморандума, подписанный Алексеем Дюминым и главой ДНР Денисом Пушилиным на ПМЭФ-2022.