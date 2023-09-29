Как сделать детскую кровать-чердак своими руками

Необычная кровать придётся по вкусу ребёнку куда больше стандартной, особенно если она сделана самостоятельно.
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