Кирби: У нас были некоторые опасения по поводу возможности террористической атаки в Москве

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что в настоящее время невозможно определить, есть ли связь между предупреждениями американского посольства в Москве и терактом в "Крокус Сити Холле", пишет БЕЛТА.