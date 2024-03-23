Кирби: У нас были некоторые опасения по поводу возможности террористической атаки в Москве

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что в настоящее время невозможно определить, есть ли связь между предупреждениями американского посольства в Москве и терактом в "Крокус Сити Холле", пишет БЕЛТА.
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