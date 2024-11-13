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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Боя Шавката Рахмонова и Камару Усмана на UFC 310 не будет («Вестник ММА»)

Как сообщает «Вестник ММА», UFC продолжает поиск соперника для Шавката Рахмонова после отказа Камару Усмана от боя на турнире в Лас-Вегасе (Невада), который пройдет в ночь на 8 декабря.

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