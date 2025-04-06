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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иван Панферов и Алла Сидорова выиграли забег «Апрель»

Иван Панферов и Алла Сидорова выиграли забег «Апрель»

6 апреля в Москве прошел 12-й забег «Апрель» от команды организаторов «Беговое сообщество». Участники соревновались на дистанции 5 км.

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