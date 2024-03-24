Посол РФ рассказал о выезде специалистов ОЗХО на Украину

Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) выезжали несколько раз на территорию Украины в связи с ее просьбой задействовать 10-ю статью химконвенции (помощь и защита при использовании или угрозе использовании химоружия), заявил «Известиям» посол РФ в Нидерландах и постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии