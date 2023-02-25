Посол Антонов назвал опасным шагом приостановку членства России в FATF

Посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя реакцию министра финансов США Джанет Йеллен на решение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приостановить членство России в организации, заявил, что это - опасный шаг.
Посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя реакцию министра финансов США Джанет Йеллен на решение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приостановить членство России в организации, заявил, что это - опасный шаг.
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