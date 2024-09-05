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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Балтика» подпишет с Талалаевым контракт на 3 года. Зарплата – 2 млн рублей в месяц (Иван Карпов)

По сведениям инсайдера Ивана Карпова, 51-летний специалист заключит трехлетний контракт, который будет продлен на год в случае выхода клуба в Мир РПЛ.

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