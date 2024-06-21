Пенсионные изменения в России: что ждет неработающих граждан в 2024 году Ольга ВайленкоС 1 июня 2024 года в России произойдут значительные изменения в системе пенсионного обеспечения неработающих граждан.
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