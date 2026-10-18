В третье воскресенье октября в России традиционно отмечается День работника дорожного хозяйства. В этот день вся редакция издания «За рулем» от души говорит спасибо всем, кто делает российские дороги современными и безопасными: инженерам, проектировщикам, строителям, геодезистам и рабочим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD Бренд Volga перес...
- СФ Выяснилось, наско...
- Популярный надежн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым