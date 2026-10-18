В третье воскресенье октября в России традиционно отмечается День работника дорожного хозяйства. В этот день вся редакция издания «За рулем» от души говорит спасибо всем, кто делает российские дороги современными и безопасными: инженерам, проектировщикам, строителям, геодезистам и рабочим.