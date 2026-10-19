Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о переговорах с Казахстаном о наращивании перевалки казахстанского угля через порты региона до объёмов, превышающих 15 млн тонн, с перспективой значительного увеличения грузопотока.
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