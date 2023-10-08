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Израиль эвакуирует всех своих граждан от границы с Газой — ЦАХАЛ

Израиль эвакуирует всех своих граждан от границы с Газой — ЦАХАЛ

Эвакуацию всех граждан Израиля, живущих на приграничных с Газой территориях, производят израильские власти, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари 8 октября, сообщает газета Haaretz.

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