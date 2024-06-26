Вот это поворот — Capcom внезапно сообщила, что фильм Street Fighter 1994 года с Ван Дамм...

Вот это поворот — Capcom внезапно сообщила, что фильм Street Fighter 1994 года с Ван Даммом до сих пор приносит прибыльНа днях во время собрания акционеров Capcom внезапно сообщила, что фильм Street Fighter («Уличный боец») 1994 года до сих пор ежегодно приносит компании прибыль в размере «десятков миллионов иен».