FT: бизнесмены Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке для снятия санкций ЕС

Российские бизнесмены Михаил Фридман и Пётр Авен продали свои доли в Альфа-банке и компании «Альфастрахование» в попытке добиться снятия санкций Евросоюза, пишет газета Financial Times со ссылкой на документ.
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