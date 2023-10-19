Apple рассказала о решении очередной проблемы iPhone 15 Pro

Компания Apple выпустила обновление iOS, исправляющее проблему с экраном iPhone 15 Pro. В Apple отметили, что оставшиеся на экране iPhone 15 Pro и 15 Pro Max следы могут появиться не по причине выгорания пикселей, а из-за программной ошибки.
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