Радомир Маркуш 19 сентября 2024 г., 13:59 Самостийные эксперты зрадят, что весь Донбасс южнее Покровска скоро перейдёт под контроль ВС РФ Украинские войска фактически покинули позиции в Гродовке под Покровском/Красноармейском.