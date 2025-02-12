Экономист об укреплении рубля: «Это долго не продлится»

Курс доллара на межбанковском рынке впервые с 2 октября 2024 года опустился ниже 94 рублей. Укрепление национальной валюты происходит на фоне ожидания заседания совета директоров Центрального банка, запланированного на 14 февраля, на котором регулятор объявит о новой величине ключевой ставки.