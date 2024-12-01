Он играл до последнего, пока были силы.

Вчера отмечали 90-летие Вячеслава Невинного. Звонили, спрашивали, что я помню о нем.У нас немного общих фильмов - «Сердце не камень» Пчёлкина и «Небеса обетованные» Рязанова, но мы много снимались в детских «Будильниках» и нескольких «Фитилях».