Он играл до последнего, пока были силы.

Вчера отмечали 90-летие Вячеслава Невинного. Звонили, спрашивали, что я помню о нем.У нас немного общих фильмов - «Сердце не камень» Пчёлкина и «Небеса обетованные» Рязанова, но мы много снимались в детских «Будильниках» и нескольких «Фитилях».
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