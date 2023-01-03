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Месси завершил отпуск после победы на ЧМ-2022 и вылетел в Париж. Он сыграет с «Анжером» 11 января

Лионель Месси возвращается в расположение «ПСЖ». Чемпион мира в составе сборной Аргентины завершил отпуск в родном Росарио после ЧМ-2022 и вылетел в Париж на частном самолете с семьей.

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