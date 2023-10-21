После ухода IKEA в России резко вырос спрос на сборку мебели

В России значительно вырос спрос на мастеров по ремонту, изготовлению и сборке мебели. Интерес к таким услугам в январе — сентябре увеличился на 39–50% год к году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные сервисов поиска специалистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии