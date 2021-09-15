Строгий, но справедливый: в КПФР поддержали жесткий разгон протестов в Белоруссии

Методы борьбы с протестующими в Белоруссии, которых после выборов 2020 года разгоняли водометами и резиновыми пулями, вполне адекватны ситуации, а Александр Лукашенко, возглавляющий страну 27 лет, повел себя как заботливый человек и «батька».
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