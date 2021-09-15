Любопытно, однако

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Строгий, но справедливый: в КПФР поддержали жесткий разгон протестов в Белоруссии

Строгий, но справедливый: в КПФР поддержали жесткий разгон протестов в Белоруссии

Методы борьбы с протестующими в Белоруссии, которых после выборов 2020 года разгоняли водометами и резиновыми пулями, вполне адекватны ситуации, а Александр Лукашенко, возглавляющий страну 27 лет, повел себя как заботливый человек и «батька».

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ИЗРАЭЛЬХЭНДС
и что за убийства и пытки кто то понес ответственность?
Александр Лисовский
А ты там был , что бы вякать ? Прихвостень западный . Или вы с ИСТОЧНИКОМ деньги за клевету поделили. Не было там ни водомётов не резиновых пуль . А то что украинский вариант у вас в Белоруссии не прошёл , так это и президент молодец и люди этих негодяев не поддержали . Если бы даже эти 10 % вышли на улицы - никакой бы власти не продержаться . И что такое ОБСЕ для нас и белорусов . Кучка гомосексуалов .
Vladimir Osheschko
Всякая революция тогда чего то стоит, если она умеет защищиться. Примерно так сках
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Ингерман Ланская
а если приходит управдом и отвешивает всей этой стоЯщей рэвалуцыи пи.дюлей, то песочница через полчаса становиться защищённой.... на любую рэволюцыю должен быть свой наполеон с пушкой !!!
vkasincev Касинцев
Лукашенко правильно сделал, что разогнал проститунтов. Примером стала гЕйропа и Америка, где не церемонятся с такими гражданами. Их демократические ценности полностью соответствуют желанию власти не допустить анархию и беспорядки в государстве.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Всего то бюллютени пересчитать и результаты показать как по закону.Голосовали не за Тихановскую а против АГЛ. Ермошина не придала значения самоорганизации БЕЛОРУСОВ и спалила все бюллютени. Председатели тех участков которые этого не сделали повесились или пропали безвести
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Vladimir Osheschko
зал в свое время Ленин. Лукашенко спас свой народ от разграбления своих и чужих. Респект ему.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Александр Лисовский
Видно этот ИЗРАЭЛЬХЭНДС ( или иудей короче ) за раннее подготовился к этой статье. Это видно и по количеству дер.ма которое он заготовил и его выкладке . Тут даже ОНО ( Ингерман Ланская) за ним не успевает . Только всё это зря потраченные деньги . Тут уж никого с толку не собьёшь . Наш народ давно всё понял и голосовать за действующую власть не будут .
Vladimir Osheschko
Всякая революция тогда чего то стоит, если она умеет защищиться. Примерно так сказал Ленин. Лукашенко спас свой народ и страну от разграбления от своих и иностранных любителей чужого. Респект ему.
Ингерман Ланская
лукашенка спас свой народ от лененых. Будь лукашенка в 1917-м , то все эти ульяновы, бронштейны, свердловы и прочие жиды пломбировали б вагоны обратно в германию к своим евро-хозяевам
Alex Imen
Поддерживаю Лукашенко.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
вот они агенты госдепа .россии. польши .украины .нато.прибалтики
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Что движет подобными людьми, кроме стремления сохранить власть? Забота о "собственном народе"? Не смешите. Забота проявляется, если растёт благосостояние, а вот оно-то и не растёт. Больше 20 лет человек рассказывает сказки о том, что жизнь станет лучше и веселей. Стала? Нет, она осталась такой же скучной и серой, как и 20 лет назад, и такой же "средненькой". Я бы даже сказал "посредственной". Самое главное, что поняли белорусы - "с этим президентом у них лично и у страны нет перспектив". Жить без надежды на лучшее не хочется. Человек так устроен, что ему нужно к чему-то стремиться, о чём-то мечтать. О чём можно мечтать в стране с президентом, если за ним одна говорильня и пустота? И люди вышли на улицы поняв для себя, что ещё 5 лет их жизни будут отняты серым человечком, цепляющимся за власть. Тут у нас по зомбоящику рассказывают о каких-то "многочисленных" западных фондах, орудующих в Беларуси с целью свержения президента. Окститесь, господа! Вспомните полумиллионный митинг в Минске. 5 % населения вышла в знак протеста против фальсифицированных выборов. Никакие фонды ни за какие деньги не соберут столько народа. Нет, дело не в "фондах". Просто людям надоела серость и безнадёга. Они видят, как живут люди в соседних странах ЕС. Они хотят эту перспективу и, что самое интересное, многие понимают, что путь интеграции в европейские стандарты качества жизни у них пройдёт более гладко, чем в Польше, Румынии, Болгарии... Ведь накоплен опыт, "сын ошибок трудных". Белорусам не надо бояться и не слушать кликуш с востока о "жутких последствиях приватизации и либеральных реформ" ("либеральных реформ" по сути-то и не было, а о "приватизации по-русски" лучше помолчу). Да, будут сложности. Кого-то они даже и сломают, но может лучше, пробираясь через тернии, иметь хоть какую-то надежду, чем вечно прозябать в тоскливой пустоте?
Александр Горейко
Вы красиво и грамотно пишите. Но в эту лапшу могли поверить люди лет 30 назад. У нас страна стабильно развивается и в скором будущем, есть большие надежды на приличный рост экономики. Это будет связано и с новыми перспективами в СГ, и порядку и дисциплине на всех предприятиях народного хозяйства. Лукашенко был, есть и будет лидером белорусского государства и его поддерживает большая часть белорусского общества. Люди здесь не глупые и могут сравнить, что балаболят в Европе, Украине, Прибалтике, и как обстоят дела в реалии. Лукашенко завидуют многие лидеры стран, потому что он действительно лидер страны, а не какой то Макрон, Зеленский и прочая шерсть. Так что живём , работаем, развиваемся и большие перспективы впереди!
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Работяги МЗКТ ему сказали что думают.
Наталья Персидская
"Они видят, как живут люди в соседних странах ЕС". Это в каких?
моряк океанский
народное хозяйство закончилось в 1991 году, сейчас осталось только олигархическое и вот они не в будущем, а уже сейчас умножают свои богатства при падающих доходах населения.
Александр Лисовский
Что тут красивого . Примитивный слог и зараннее заготовленные "радио Свобода" картинками - клише . Там ещё и последнюю точку не поставили , а он уже вылез . Думаю тут даже на 30 сребряников не потянет . Имею ввиду современные конечно.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
АГЛ этого КПРФэфовца и его патрона быстро по миру пустит ,как в РБ
Дмитрий Демочкин
А что еще коммунист может выкакать? Пасадить! Запретить! Расстрелять! Не давать!
alexander
В наблюдательности за коммунистическим выкакиванием вам не откажешь!
Дмитрий Демочкин
Я бы и рад это не наблюдать, но они это делают на вентилятор!
Александр Лисовский
Ну , конечно и тебя жалко ! Небось весь в дерьме , но что поделать , сам это выбрал . Единственный совет : не подходи близко к вентилятору с открытым ртом.
Регина Толстоброва
Правильно и делает, ч то подавляет такие митинги. Протестующие ч то сами творили, слов нет. И чего им протес товать? работа есть, зарплату платят, все работает. Э то лодыри, прикормленные Западом вышли на улицы отрабатывать свои деньги.
Александр Сергеев
ГРАЖДАЕ России НЕ ГОЛОСУЙТЕ за людей, которые от КПРФ:- ЗЮГАНОВ, КАШИН, ГРУДИНИН, ПЛАТОШКИН, РАШКИН, нтиколай БОНДАРЕНКО и МНОГИЕ другие, РОДСТВЕННИКИ которых уже ни раз ПРЕДАВАЛИ Российскую ИМПЕРИЮ, а они СССР. Им всё равно, каким путём СВЕРГНУТЬ нынешнюю ВЛАСТЬ, ПЕРЕВОРОТ, вместе с ПЯТОЙ КОЛОНОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА , аналогичного 1917 года, в крайнем случае 1991 года когда была уничтожена ими РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ и были созданы 15 Советских Республик ). Надо было создавать 15 Советских Республик для того, чтобы уничтожить РОДНОЙ ДОМ !? И снова с ПЯТОЙ КОЛОНОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВАуничтожжают СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ( созданный ими же, но по желани ПЯТОЙ КОЛОНОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА ). История с ЗЮГАНОВЫМ известна. Один из главных функционеров ЦК КПСС (Коммунистической партии Советского Союза), преданную самими же КОММУНИСТАМИ в 1991 году (РАЗВАЛИЛИ ВЕЛИКИЙ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ). Но ЗЮГАНОВ не растерялся и создал в начале 90-х новую партию – КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации). На Президентских выборах 1996 года СТРУСИЛ, можно сказать, подарил Президентское кресло России ЕЛЬЦИНУ (тот не растерялся, с благодарностью забрал его). С Сегодняшняя КПРФ, лицемерная, МЕРЗСКАЯ организация, имеющая в своё составе НЕГОДЯЕВ, готовых ради кресла в ГОСДУМЕ, Московской ДУМЕ и других органов ВЛАСТИ России, пойти на любой ПОДЛОГ, это КАШИН, ГРУДИНИН, ПЛАТОШКИН, РАШКИН, нтиколай БОНДАРЕНКО и многие другиеКаким образом БОЛЬШЕВИКИ (позже КПСС ) ПРЕДАЛИ Российскую Империю в 20-хгодах 20-ого столетия У БОЛЬШЕВИКОВ (БОШКИ не работали, тупые были. Потому- что они НЕ УВИДЕЛИ, что ( их разводит ) ими упраляла ПЯТАЯ КОЛОНА в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО ЕВРЕЙСТВА, которая и РАСЧЛЕНИЛА РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ на 15 СОЮЗНЫХ Республик, которые не вошли в состав России, до сего времени и баломутят и при первой же возможности ПРЕДАДУТ Россию. Что и происхордит сейчас с УКРАИНОЙ и произошло с ПРИБАЛТАМИ. А в 90-х, сами же КПСС развалили СССР и КПСС тоже – это что, тоже было запланировано БОЛЬШЕВИКАМИ !? И сейчас, в этом, 2021 году партийцы КПРФ выходили на НЕ САНКЦИОНИРОВАННЫЕ шествия вместе с ПЯТОЙ КОЛОНОЙ в поддержку НАВАЛЬНОГО – это тоже БОЛЬШЕВИКИ планировали !? КПРФ, вместе с горлохватом ЗЮГАНОВЫМ надо ЛИКВИДИРОВАТЬ, как опаснейшую мину замедленного действия, а ГРУДИНИНА посадить, а ЗЮГАНОВ его хочет в ГОС. ДУМУ
Vladimir Lioubimcev
НЕ ВРИТЕ!! НИКАКОГО ГОСПЕРЕВОРОТА ни Зюганов, ни Платошкин не замышляют. Вы тут провокации не устраивайте., и не клевещите на людей... Зюганов неоднократно говорил, что КПРФ ПРИДЕТ К ВЛАСТИ МИРНЫМ ПУТЕМ...
Александр Лисовский
И тебя болезненного вылечат . Ишь сколько настрочил ! Нормальному человеку и не прочитать всю эту чушь ! Да ещё и с заглавных букв . Думаешь так будет более доходчиво ?
Александр Сергеев
История с ЗЮГАНОВЫМ известна. Один из главных функционеров ЦК КПСС (Коммунистической партии Советского Союза), преданную самими же КОММУНИСТАМИ в 1991 году (РАЗВАЛИЛИ ВЕЛИКИЙ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ). Но ЗЮГАНОВ не растерялся и создал в начале 90-х новую партию – КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации). На Президентских выборах 1996 года СТРУСИЛ, можно сказать, подарил Президентское кресло России ЕЛЬЦИНУ (тот не растерялся, с благодарностью забрал его). С Сегодняшняя КПРФ, лицемерная, МЕРЗСКАЯ организация, имеющая в своё составе НЕГОДЯЕВ, готовых ради кресла в ГОСДУМЕ, Московской ДУМЕ и других органов ВЛАСТИ России, пойти на любой ПОДЛОГ, это КАШИН, ГРУДИНИН, ПЛАТОШКИН, РАШКИН, нтиколай БОНДАРЕНКО и многие другиеКаким образом БОЛЬШЕВИКИ (позже КПСС ) ПРЕДАЛИ Российскую Империю в 20-хгодах 20-ого столетия У БОЛЬШЕВИКОВ (БОШКИ не работали, тупые были. Потому- что они НЕ УВИДЕЛИ, что ( их разводит ) ими упраляла ПЯТАЯ КОЛОНА в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО ЕВРЕЙСТВА, которая и РАСЧЛЕНИЛА РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ на 15 СОЮЗНЫХ Республик, которые не вошли в состав России, до сего времени и баломутят и при первой же возможности ПРЕДАДУТ Россию. Что и происхордит сейчас с УКРАИНОЙ и произошло с ПРИБАЛТАМИ. А в 90-х, сами же КПСС развалили СССР и КПСС тоже – это что, тоже было запланировано БОЛЬШЕВИКАМИ !? И сейчас, в этом, 2021 году партийцы КПРФ выходили на НЕ САНКЦИОНИРОВАННЫЕ шествия вместе с ПЯТОЙ КОЛОНОЙ в поддержку НАВАЛЬНОГО – это тоже БОЛЬШЕВИКИ планировали !? КПРФ, вместе с горлохватом ЗЮГАНОВЫМ надо ЛИКВИДИРОВАТЬ, как опаснейшую мину замедленного действия, а ГРУДИНИНА посадить, а ЗЮГАНОВ его хочет в ГОС. ДУМУ затащить.
Vladimir Lioubimcev
Зюганов НИКОГДА не был "значимым функционером ЦК КПСС"., не выдумывайте...Значимыми были Горбачев и его прихвостни. Ельцин был значимым функционером, но не Зюганов. Вы всех в одну кучу не валите, чтобы разобраться было не возможно. Зюганов и его соратники просто сохранили компартию для россиян, и в этом их заслуга.
testorr
Как любят говорить все коммунисты в России - вовремя предать - это не предать, а предвидеть))))
Vladimir Lioubimcev
Лукашенко не допустил хаоса в Белоруссии, который сейчас царит на Украине.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Батькой он сам себю назвал. для народа ...ну вы сами понимаете
Ингерман Ланская
если в белорусии разгоняют камуноидно-либероидную сволочь это, по мнению рашкина, правильно, а если в России прессуют эту же красно-коричневую шелупоть, это , с позиции зюгандонов, ай-яй-яй
vladimir bedarev
Я бывал в Минске- мне понравилось.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
а где ты еще был.для сравнения?

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