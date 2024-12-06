Продаётся 1/2 дома. 54кв.м, 9 соток земли. Имеется горячая,холодная вода, сан.узел. Отопление газовая форсунка.
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Продаётся 1/2 дома. 54кв.м, 9 соток земли. Имеется горячая,холодная вода, сан.узел. Отопление газовая форсунка.