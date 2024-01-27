Марк Барберио: «КХЛ близко находится к НХЛ. Скорость и конкуренция – очень близкие в этих лигах»

Защитник «Северстали» Марк Барберио в интервью «РБ Спорт» оценил уровень КХЛ и сравнил лигу с НХЛ. За океаном канадский хоккеист выступал за «Монреаль», «Тампу» и «Колорадо».
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