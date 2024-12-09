Кнайсль встретила амурского тигра по дороге в приморский нацпарк

Бывший австрийский министр побывала в "Бикине". Она встретила редкого хищника по дороге в Приморье.Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль посетила национальный парк "Бикин" в Приморском крае и по дороге туда встретила редкого представителя крупных кошек — амурского тигра.