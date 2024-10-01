Комик Евгений Чебатков назвал недостаток США и Канады

Популярный стендап-комик Евгений Чебатков поделился своими впечатлениями от визита в США и Канаду. В беседе с проектом «Литрес Книги» юморист заявил, что главным недостатком стран Северной Америки для него стала еда.
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