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Комик Евгений Чебатков назвал недостаток США и Канады

Комик Евгений Чебатков назвал недостаток США и Канады

Популярный стендап-комик Евгений Чебатков поделился своими впечатлениями от визита в США и Канаду. В беседе с проектом «Литрес Книги» юморист заявил, что главным недостатком стран Северной Америки для него стала еда.

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