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Дума включила укрепление традиционных ценностей в цели волонтерской деятельности

Укрепление традиционных ценностей официально включили в цели волонтерской деятельности. Закон, который приняла Госдума, позволит работающим в этой сфере общественникам получать все предусмотренные для добровольцев меры поддержки.

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