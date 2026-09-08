Европа пытается склонить Россию к новой сделке

Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала Киев и Москву заключить соглашение о прекращении военных действий на Чёрном море.
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