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FiNE NEWS

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Кирилл Дмитриев опубликовал фотографии с переговоров в Кремле под песню Павла Воли

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), опубликовал на своей странице в Instagram фотографии с переговоров, прошедших в Кремле с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.

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