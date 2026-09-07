Кирилл Дмитриев опубликовал фотографии с переговоров в Кремле под песню Павла Воли

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), опубликовал на своей странице в Instagram фотографии с переговоров, прошедших в Кремле с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.