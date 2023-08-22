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Медведев предостерег европейцев от перспективы «заиграться в самолетики»

Медведев предостерег европейцев от перспективы «заиграться в самолетики»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предостерег европейцев от перспективы «заиграться в самолетики» в контексте решения о поставке киевскому режиму американских истребителей F-16.

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Кошмар
Если у тебя в голове не умещаются красные линии, рисуй себе на жопе или на своей толстой кишке. И вообще, обнови методичку, ципсошник. Красные линии сейчас не актуальны.😀
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А ты где был? На унитазе сидел?
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