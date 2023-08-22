Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предостерег европейцев от перспективы «заиграться в самолетики» в контексте решения о поставке киевскому режиму американских истребителей F-16.
Медведев предостерег европейцев от перспективы «заиграться в самолетики»
Комментарии
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Кошмар
Если у тебя в голове не умещаются красные линии, рисуй себе на жопе или на своей толстой кишке. И вообще, обнови методичку, ципсошник. Красные линии сейчас не актуальны.😀
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7 час.
Вектор
А ты где был? На унитазе сидел?
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7 час.
Сергей Тунин
Мишка косолапый по лесу идет шишки собирает песенку поет шика отлетела прямо ему в лоб мишка охреневши бред несет
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1 час.
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