Михаил Кержаков: «Краснодар» больше играл не на победу, а чтобы не проиграть. Они как «Ливерпуль» или «Сити» неслись до этого, а «Зенит» немножко побаивались»

Игра 15-го тура Мир РПЛ закончилась ничьей со счетом 1:1. – Михаил, можно сказать, что сегодня «Зенит» все-таки потерял три очка, исходя из того, как матч заканчивался? – Думаю, да, потому что мы в первом тайме контролировали игру, хотя в конце с «Краснодаром» обменялись острыми моментами.