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Хорватский защитник «Шахтера» Граф: «Мне очень нравится в Казахстане, я привык к этой стране и чувствую уже себя казахом»

Хорватский защитник «Шахтера» Иван Граф рассказал, что уже чувствует себя казахом. — Мне очень нравится в Казахстане, я привык к этой стране и чувствую уже себя казахом.

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