Военное обозрение

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МИД КНР заявил о неизбежности воссоединения Тайваня с Китаем

МИД КНР заявил о неизбежности воссоединения Тайваня с Китаем

Воссоединение острова Тайвань с Китаем – историческая неизбежность. Об этом говорится в соответствующем заявлении Министерства иностранных дел Китая, которое было распространено в связи с событиями вокруг визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

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