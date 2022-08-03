МИД КНР заявил о неизбежности воссоединения Тайваня с Китаем

Воссоединение острова Тайвань с Китаем – историческая неизбежность. Об этом говорится в соответствующем заявлении Министерства иностранных дел Китая, которое было распространено в связи с событиями вокруг визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.