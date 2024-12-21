Прокуратура РТ открыла горячую линию для обращений граждан после атаки БПЛА в Казани

Прокуратура Татарстана открыла горячую линию для обращений граждан после атаки БПЛА в Казани. Прокуратура Татарстана контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов Прокурор республики Альберт Суяргулов выехал на места происшествий.