Прокуратура РТ открыла горячую линию для обращений граждан после атаки БПЛА в Казани

Прокуратура Татарстана открыла горячую линию для обращений граждан после атаки БПЛА в Казани. Прокуратура Татарстана контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов Прокурор республики Альберт Суяргулов выехал на места происшествий.
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