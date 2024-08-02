Житель Кузбасса задержан ФСБ за сотрудничество с иностранным государством

В Кемеровской области сотрудники управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) региона задержали 61-летного жителя, который выступил инициатором конфиденциального сотрудничества с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.
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