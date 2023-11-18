Дефицит снарядов у ВСУ почувствуем после Нового года – военкор 

Собранных по всей Европе снарядов для ВСУ хватит на полтора-два месяца активных боёв. Об этом эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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