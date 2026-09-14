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Царьград

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Politico: Фон дер Ляйен пропустит речь Карни в Европарламенте

Politico: Фон дер Ляйен пропустит речь Карни в Европарламенте

Урсула фон дер Ляйен не будет присутствовать на выступлении канадского премьера Марка Карни в Европарламенте 17 сентября.

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