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Юрист: за неуплату налога по вкладам могут арестовать счёт

Юрист: за неуплату налога по вкладам могут арестовать счёт

Налоговый юрист, налоговый консультант Константин Чупырь рассказал, что неуплата налога на проценты с вкладов может привести к начислению пеней, взысканию задолженности через суд и аресту счетов.

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