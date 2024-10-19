АвтоВАЗ отметил выпуск пятимиллионного «шестнаря»

Корпоративный канал «На заводе» поделился видеороликом, в котором рассказал о юбиляре. Начальник производства сборки двигателей и силовых агрегатов Сергей Кульков напомнил: конвейеру «Краузе» в Тольятти более тридцати лет, однако он отличается высоким процентом автоматизации (43%), и каждые 40 секунд с линии сходит новый мотор.